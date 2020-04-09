صبغ الشعر بالحناء بلون بني غزالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - الحناء البني الغزالي هو اللون المثالي للسيدات اللواتي يتطلعن إلى تعزيز الظل الطبيعي للبني مع إضافة اللمعان والدفء إلى لون شعرهن، باستخدام نسبة محددة من الحناء على طريقة Morrocco Henna الخالية 100٪ من المواد الكيميائية، والتي لا تحتوي على معادن قاسية أو بارابين أو سموم تهيّج الشعر وفروة الرأس. بغض النظر عن لون الحناء، فهو مغذٍ للغاية والبديل المثالي لأصباغ الشعر الكيميائية القاسية. إذا كنتِ تفكرين في استخدام صبغة الحناء كبديل طبيعي تمامًا لصبغ الشعر التقليدي، الذي تستخدمينه في صالون محترف، فهناك بعض الأشياء التي يجب عليكِ فعلها قبل البدء. سوف نقوم بمشاركة هذه النصائح حتى لا ترتكبي أي خطأ:

إلى متى تبقى الحناء في شعرك؟

مكونات الحناء



الحناء هي صبغة شعر دائمة. يكون اللون أكثر حيوية في الأسابيع 4 إلى 6 الأولى، ثم يبدأ في التلاشي تدريجيًا بعد ذلك، لكنّه لا يختفي تمامًا. ضعي في اعتباركِ أنّه إذا كنتِ تريدين صبغ شعركِ لاحقًا، فقد يكون من الصعب أن يصبح أفتح لونًا. من الصعب جدًا نزع الحناء من شعرك لاحقًا. عند مزجها، تتمتّع الحناء بنسيج الطين، ويمكن أن تشعري بالحرج عند وضعها. نتيجة لذلك، عادة ما يكون هناك بعض القطرات على الأرض، وأسفل جبهتك. لذا، قبل وضع صبغة الحناء، احمي بشرتك باستخدام بلسم سميك أو كريم حاجز. أفركيها حول جبهتك وأذنك ورقبتك. يمكن أن تستغرق الحناء من 1 إلى 6 ساعات لتكوّن اللون. إنّه حتماً وقت طويل لبقاء فروة رأسك في غطاء الاستحمام. (يحافظ غطاء الاستحمام على الصبغة دافئة، وبالتالي أكثر فعالية، مع منع القطرات أيضًا حتى تتمكن من التجول في منزلك)

تابعي المزيد: إليكِ أهم فوائد الحنة لشعر لامع

Advertisements

تغيير لون الشعر بعد استخدام الحناء

الحناء البني الغزالي

بعض العلامات التجارية لصبغة الحناء تتضمن أملاحاً معدنية تُضاف إليها، ونتيجة لذلك، لا يمكنكِ استخدام صبغات الشعر الكيميائية عليها. من المهم إخبار مصفف الشعر بأنكِ صبغتِ شعرك بالحناء قبل أن تبدأي. هناك دائمًا علامات تجارية جديدة تدخل السوق، لكن ننصحك باستخدام طريقة Morrocco Henna عند محاولة تغطية الشعر الرمادي مثلاً. ننصحك كأول مرّة تستخدمين فيها الحناء بالعلامة التجارية Lush. وفقًا لموقعهم على الويب، يضيفون مكونات مثل عصير الليمون وحبوب القهوة إلى الحناء، ولكن لا نعتقد أنهم يضيفون أملاح معدنية إلى منتجاتهم أيضًا.