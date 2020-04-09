كيم كاردشيان تطلق عطرا وتخصص أرباحه لـ كورونا.. ومنتقدون: التوقيت خاطئ

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشان عن إطلاقها عطر جديد بالمشاركة مع والدتها، وهو التعاون الأول بينها وبين والدتها كريس جينر في مجال العطور، وأعلنت النبأ عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت "كردشان"، إنها سعيدة بنبأ إطلاق العطر، "أنا متحمسة جدًا للإعلان عن إطلاق عطر KKW x KRIS، وهو أول تعاون على الإطلاق مع أمي".

وقالت عن مكوناته، "عطر زهري خشبي أبيض مع إنعاشة شفريزيا، والغردينيا البيضاء الكريمية ومسك الروم، أعلم أنك ستحبين وضعه بقدر ما أحب".

Advertisements

ورغم أن إعلان كيم كاردشان، عن عطرها الجديد كان منذ يومين إلا أنها تعرضت لانتقادات كثيرة من متابعينها معتبرينها لا تأخذ مرض كورونا على محمل الجد، ولا تعبأ به وبكم الوفيات والمحتاجين والخسائر التي يخلفها المرض على مستوى العالم.

وفي رد فعل سريع منها قررت كيم كادرشان، أن تتبرع بـ20% من الأرباح إلى دعم العائلات والأطفال المتضررين من أزمة كوفيد 19، "سيتم التبرع بـ 20٪ من الأرباح من جميع المبيعات من 15 أبريل إلى 15 مايو، لأحد بنوك الطعام، لتوفير وجبات في عطلات نهاية الأسبوع لأطفال أمريكا الجوعى".

ورغم ذلك كتب لها متابعوها عبر "تويتر"، "هذا لا يليق"، و"ألا ترى أن التوقيت خاطئ لإطلاق عطر؟"، و"من سينفق أمواله لشراء عطر؟".