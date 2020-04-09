إنجي علي تقلد سعاد حسني في "صغيرة على الحب".. ومتابعون: ما بتعرفيش

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بأول مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "علي" مرتدية شعرا مستعارا أسود، و"بلوزة" فضفاضة من الجينز فاتح اللون، ونظارة طبية سوداء، خلال تأديتها مقطع من أغنية "عم حزمبل" في فيلم "صغيرة على الحب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ30 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "نورتي التيك توك"، و"اعملي فيديوهات تاني"، و"بلاش سعاد حسني تاني من فضلك، مش عارفة تقليدها".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها ومن بينها أغنية "بكلمك مش بترد".