هدير وفايز.. قصة حب أشعلت مواقع التواصل وهزمها التنمر وانتهت بالطلاق

أعلنت البلوجر المصرية هدير عبد الزارق عبر خاصية "اللايف" البث المباشر أمس في مجموعتها الخاصة في "الفيس بوك" قرار انفصالها عن رجل الأعمال فايز عقب وصلة من التنمر عليهما وعدم توقف البعض لهدم تلك العلاقة كما قالت في البث المباشر.

بدت هدير في "اللايف"، هادئة، وطلبت من متابعيها الاستماع لها جيدا، حيث ظن الكثيرون أنها ستعلن عن منتجات أو ميكب جديد وهو عملها الأساسي كبلوجر شهيرة عبر السوشيال ميديا، إلا أن كان محتوى البث والذي أعلنت فيه الانفصال عن زوجها، صدم الكثير من الفتيات اللاتي تجمعهن اهتمامات مشتركة كحبهن للميكب والمحتوى الذي تقدمه هدير.

تضاربت التعليقات بين الغضب منها وحثها على التراجع في القرار ومنهن من وصف محتوى البث بكذبة أبريل والبعض الآخر فضل الدعاء لهم بتهدأة الأمور ووصفهم في التعليقات "بالمبهجين" ورافضين تماما فكرة انفصالهما.

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ظهر فايز في اللايف وقال: "هعملك اللي انتي عاوزاه" في حين "هدير"، تمسكت بقرارها وأعلنت أن السبب ما يتعرضان له بصفة مستمرة من التنمر مما جعلها غير قادرة على إكمال هذه الزيجة بالرغم من اقتراب موعد زفافهما.

ومن جانبها رفضت "هدير" التحدث للإعلام أو إبداء أي تصريح وكتبت منشورا عبر مجموعتها قائلة:" فيه إيه يا جماعة هو الطلاق فيه هزار، تعبت من التنمر ومكنتش بصدق اللي ممكن ينتحر بسببه بس اكتشفت أني ممكن أوصل لكده".

ويذكر أنه تم إعلان خطوبة هدير وفايز في مارس الماضي في حفل عائلي وقصة حبهما ضربت بها الأمثال في تحدي الصعاب ومواجهة نظرة المجتمع لهما خاصة أن فايز يكبر هدير بأكثر من 20 عاما.