نجمات عربيات تتألق في ارتداء بناطيل الجينز الممزقة

من صيحات الموضة التي أصبحت أساسية في عالم الأزياء، بناطيل الجينز الممزقة التي دخلت الموضة في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهي تسيطر على المشهد العام، وبالنسبة للكثيرات من النساء اعتُبرت مرفوضة ومبتذلة، ولاسيما من الجيل الأكبر سنًّا، وبالمقابل هنالك الكثيرات من النساء اللواتي أيّدنَ هذه الصيحة واعتمدنَها في مختلف اطلالاتهن، ومن ضمنهنّ النجمات العربيات، فما رأيكِ باطلالاتهنّ في الجينز الممزق، هل تعتقدين أنها عصرية أم غير أنيقة؟

نجمات أنيقات في صيحة الجينز الممزق:

هنالك عدد من النجمات العربيات اللواتي أحسنّ تنسيق اطلالات لافتة جمعت بين الأناقة والعصرية في الجينز الممزق، والأهم من ذلك أنهنّ ابتعدن بشكل كامل عن البهرجة أو المبالغة، بل على العكس اتّبعنَ هذه الموضة بطريقة صحيحة، مثل نانسي عجرم التي اختارت الجينز الممزق لاطلالة رسمية مع توب باللون الأسود من “سانت لوران” Saint laurent، وحذاءً بكعب عالٍ أحمر، وكذلك ياسمين صبري التي نسقت لوك كاجوال في الجينز الممزق، حيث نسقت معه توب باللون الأبيض، وسترة باللون الزيتي، وحذاءً رياضيًّا عمليًّا. وكذلك شاهدنا النجمة الشابة سلمى أبو ضيف في لوك عصري في الجينز الممزق، الذي نسقت معه توب مكشوفة الأكتاف وحذاءً من الجلد الأسود.

نجمات لم يوفّقن في اعتماد الجينز الممزق:

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بالمقابل كان هنالك بعض النجمات اللواتي لم يوفّقن في تنسيق الجينز الممزق، ونذكر منهنّ نسرين طافش التي اختارته مع توب باللون الأبيض، واكسسوارات كاجوال بالأبيض أيضًا، وبثينة الرئيسي التي اختارت معه توب سوداء وجاكيت ذا طابع شرقي، وحذاءً بكعب عالٍ أسود، وياسمين رئيس التي بدت اطلالتها مبالغًا بها في الجينز الممزق، الذي نسقت معه جوارب شبكية، وتوب سوداء مكشوفة الأكتاف، وحذاءً ضخمًا باللون البيج

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