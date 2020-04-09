تسريحات شعر عروس صيف 2020مع الإكسسوارات

تسريحة العروس الأنيقة تضفي الكثير من الجمال لمظهر الصبيّة، لا سيّما وإن اعتمدتِ معها الاكسسوارات العصرية، بخاصة وأنها أصبحت موضة رائجة بشكل كبير بعالم تجميل الشعر.

لهذا يمكنكِ اعتماد اكسسوارات الشعر المختلفة لتسريحات شعر عروس 2020لتتألقي وتجذبي الحضور باطلالاتكِ المميزة، المليئة بالتفاصيل التي لا تُنسى.

تسريحة الشعر المنسدل مع الاكسسوار الكريستالي اللامع

إذا كنتِ تقررين اعتماد تسريحة الشعر المنسدل، من الممكن أن تنسقي معها اكسسوار الشعر الكريستالي اللامع، وتضعيه على أحد الجانبين، ويفضل مع هذه التسريحة أن يكون الاكسسوار كبير الحجم، لتُبرزي جماله مع اللوك البسيط.

تسريحات ناعمة مع اكسسوارات مميزة

تسريحة الكعكة البسيطة، يمكنكِ معها اختيار اكسسوار الورود، كوردة صغيرة باللون الابيض، ووضعها على أحد الجانبين أيضًا، للمسة مخملية وطلالة ملكية، بخاصة وإن كانت الكعكة صغيرة الحجم، فقط لتضيفي نوعًا من الكثافة لشعرِك.

تسريحة الكعكة خيار مثالي

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تسريحة الشعر الويفي المرفوع مع اكسسوارات الورود صغيرة الحجم

هذا اللوك أيضًا يمكنكِ اعتماده بهذا الصيف، لاطلالة منعشة مع تسريحة الضفيرة الملفوفة، وتزيينها باكسسوار الورود صغيرة الحجم، سوف تبدو مثالية مع فستان المطرز بالورود.

اكسسوار الورود موضة رائجة في تسريحات الشعر

تسريحة ذيل الحصان مع اكسسوار اللؤلؤ

لفتنا تسريحة ذيل الحصان للخصلات الجانبية للشعر، وترك الباقي منسدلًا، على أن يزيّنه اكسسوار كريستالي مع أحجار اللؤلؤ المميزة، مناسبة للفساتين مفتوحة الظهر، والشعر الكثيف.

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