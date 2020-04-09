كيف تدمج المواد الدراسية؟.. أسئلة عن مشاريع البحث يجيب عنها وزير التعليم

في مقطع فيديو جديد أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات المشروع البحثي الذي يشمل طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وهو بديل امتحانات نهاية العام الدراسي، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تضعها مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويرصد "هن"، في هذا التقرير أبرز الأسئلة التي تشغل بال الأمهات والطلاب فيما يخص تنفيذ مشروع البحث.

هل يعد الطالب مشروعا بحثيا لكل مادة دراسية؟

- يعد الطالب مشروعا بحثي واحد فقط، ويكون متعدد التخصصات حتى ينتقل للعام الدراسي التالي.

ما هي محاور مشاريع البحث التي يرتكز عليها طلاب المرحلة الإبتدائية؟

مشاريع البحث بالنسبة للصفوف الابتدائية تعتمد على 4 محاور تركز على السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه.

كيف يتم دمج المواد الدراسية في مشروع البحث؟

أوضح الدكتور طارق شوقي، من خلال الفيديو في مثال تطبيقي كيفية تنفيذ مشروع البحث، فعلى سبيل المثال، لو اختار الطالب محور السياحة سيكون بالشكل التالي، "تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية في ضوء ذلك أعمل مشروع عن الأماكن السياحية وما تشتهر ومنتجاتها مثل واحة سيوة على سبيل المثال"، موضحا أن الكلمات المكتوبة بخط الثقيل "بولد" تعتبر من الكلمات الهامة ويستخدمها الطالب في البحث.

أما السؤال الثاني "يتمثل في اختار أحد الأماكن اللي جبتها في أول نقطة ونظم رحلة لها وتحدد عدد الأفراد ووسيلة النقل المناسبة ووزع الأفراد على الحافلات، ووضح عدد الأفراد في كل حافلة، واختار كلمة ترحيب باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية".

أين تطرح نماذج مشاريع البحث؟

يجرى طرح نماذج من هذه المشروعات خلال منصات الوزارة عبر السوشيال ميديا وموقع الوزارة والجرائد القومية المطبوعة، وأيضًا يجرى طرحها في منصة "إيدمودو" الموجودة في المدارس.

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ما المراجع التي يعتمد عليها الطلاب أثناء تنفيذ مشروع البحث؟

مراجع البحث تتمثل في الكتاب المدرسي إضافة إلى المكتبة الرقمية.

ما أهداف إعداد الطالب لمشروع بحث؟

تهدف مشاريع البحث تعليم الطلاب كيفية البحث عن المعلومة وصياغة الأفكار واستخراج الإجابات من المصادر المختلفة وربط المواد وكتابة التقرير والمراجع المستخدمة.

ما الحل إذا لم يتوفر للطالب الإنترنت؟

إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب يمكنه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي

كيف يسلم الطالب مشروع البحث للوزارة إذ لم يتوافر لديه الإنترنت؟

- متاح للطالب أن يكتب المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

ما هو دور المعلم في إعداد مشروع البحث؟

يكون دور معلم الفصل استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية.

من المسؤول عن تقييم هذا البحث.. المعلم أم الوزارة؟

ستتولى الوزارة أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).