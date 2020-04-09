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في حديقة منزلها ووسط أسرتها احتفلت الفنانة مي نور الشريف بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بنشرها مقطع فيديو وصورا من الحفل الصغير عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".
وظهرت في مقطع الفيديو الفنانة بوسي وابنتها سارة وهما تحتفلان بعيد ميلاد "مي"، التي اطفأت شمع التورتة، وأعطت قبلات في الهواء، كما تواجدت الإعلامية بوسي شلبي التي ارتدت كمامة سوداء، في حضور الفنان سمير صبري
ونشرت أيضًا الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من حفل عيد الميلاد معلقة عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى مي".
كانت هذه تفاصيل خبر من غير "بوس".. مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها مع بوسي شلبي وأسرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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