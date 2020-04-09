حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، من تناول الفسيخ، خاصة مع اقتراب عيد الربيع وشم النسيم، والذي كان يحرص فيه المواطنون على الخروج للمتنزهات وقضاء وقت عائلي.
وقال "الناظر"، خلال منشور له، "الفسيخ أكلة غير صحية " تسبب مشاكل جلدية كثيرة منها الارتكاريا الحادة وأشكال أخرى من الحساسية وتورم الشفاه والتهابات حول العين، وأيضًا تسبب التلبك المعوي".
وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى "أن ما يقال من أن تناول الفسيخ وقاية أو علاج من فيروس كورونا كلام غير حقيقي وغير علمي".
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب شم النسيم.. هاني الناظر يحذر: الفسيخ أكلة غير صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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