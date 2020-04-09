لايف ستايل

فيديو صادم يوضح كيف ينتشر كورونا بسبب السعال داخل محلات البقالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مقطع فيديو توضيحي وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية، بالصادم والمرعب، يظهر تأثير السعال لمرة واحدة فقط، على نشر فيروس المستجد والمسبب لمرض "كوفيد 19" في الأرجاء، حيث يعكف العلماء حاليا على معرفة كيفية انتقال الفيروس بالتفصيل.

هذا الفيديو نفذه علماء من جامعة "آلتو" الفنلندية، والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث "VTT" في فنلندا، وجامعة فنلندا، وأظهر كيف يمكن لشخص واحد مصاب بالسعال أن ينشر كورونا في الماركت على سبيل المثال.

وأظهر الفيديو أن عقب ثواني من سعال الرجل انتشر الفيروس بشدة لعدة أمتار وفي أكثر من ممر داخل الماركت مخلفا سحابة هائلة محملة بكورونا، وأظهر المقطع كذلك أن الفيروس ظل عالقا في الهواء عدة دقائق حتى بعد خروج المريض من مكانه.

Advertisements

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتشر بشكل اساسي من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الخارج من المريض بسبب السعال أو العطس أو الحديث أو ملامسة فمه وأنفه ثم الأسطح المحيطة به. 

ونصحت المنظمة بتوخي الحظر عند ملامسة الأشياء وتجنب ملامسة الوجه تماما خاصة العين والأنف والفم، بالإضافة إلى الحفاظ على المسافة الآمنة والتي عدلتها الصحة العالمية من مترين إلى 8 أمتار، مع المحافظة على غسل اليدين جيدا باستمرار بالماء والصابون أو الكحول 70%.

كما يجب الابتعاد عن التجمعات وتجنب الذهاب للماركت والأماكن المغلقة إلا للضرورة القصوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم يوضح كيف ينتشر كورونا بسبب السعال داخل محلات البقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا