فيديو صادم يوضح كيف ينتشر كورونا بسبب السعال داخل محلات البقالة

مقطع فيديو توضيحي وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية، بالصادم والمرعب، يظهر تأثير السعال لمرة واحدة فقط، على نشر فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد 19" في الأرجاء، حيث يعكف العلماء حاليا على معرفة كيفية انتقال الفيروس بالتفصيل.

هذا الفيديو نفذه علماء من جامعة "آلتو" الفنلندية، والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث "VTT" في فنلندا، وجامعة فنلندا، وأظهر كيف يمكن لشخص واحد مصاب بالسعال أن ينشر كورونا في الماركت على سبيل المثال.

وأظهر الفيديو أن عقب ثواني من سعال الرجل انتشر الفيروس بشدة لعدة أمتار وفي أكثر من ممر داخل الماركت مخلفا سحابة هائلة محملة بكورونا، وأظهر المقطع كذلك أن الفيروس ظل عالقا في الهواء عدة دقائق حتى بعد خروج المريض من مكانه.

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وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتشر بشكل اساسي من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الخارج من المريض بسبب السعال أو العطس أو الحديث أو ملامسة فمه وأنفه ثم الأسطح المحيطة به.

ونصحت المنظمة بتوخي الحظر عند ملامسة الأشياء وتجنب ملامسة الوجه تماما خاصة العين والأنف والفم، بالإضافة إلى الحفاظ على المسافة الآمنة والتي عدلتها الصحة العالمية من مترين إلى 8 أمتار، مع المحافظة على غسل اليدين جيدا باستمرار بالماء والصابون أو الكحول 70%.

كما يجب الابتعاد عن التجمعات وتجنب الذهاب للماركت والأماكن المغلقة إلا للضرورة القصوى.