شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة أراد شرائها ترامب تعلن تخلصها من كورونا 100٪ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات في جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا لديها. وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، تبلغ مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع.

وحذر كبير المسؤولين الطبيين، هنريك هانسن ، من إعلان أي انتصار على كورونا أو من تخفيف القيود المفروضة حتى لو يعد هناك اي اصابة. بحسب "بي بي سي".

وفي الأسابيع الأخيرة ، طبقت غريلاند إجراءت احترازية لوقف تفشي الفيروس بين سكانها البالغ عددهم 57 ألف شخص، إذ منعت الحكومة التجمعات، وأوقفت معظم وسائل النقل على مستوى الجزيرة وأغلقت الحدود لغير الدنماركيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في أغسطس الماضي إلى رغبته في شراء واشنطن للجزيرة، إلا أن حكومة غرينلاند قالت إنها ترحب بالاستثمارات الخارجية إلا أنها ليست للبيع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جزيرة أراد شرائها ترامب تعلن تخلصها من كورونا 100٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.