الامارات | خبير تعذية مصري: عليكم ب"الشلولو" للتخلص من "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت أكلة شعبية مصرية قديمة، تتكون من ملوخية جافة وبصول وثوم وليمون، اسمها " الشلولو"، على اجواء نقاش كورونا المستجدة، في احد البرامج التلفزيونية، بعد ان طرحها خبير تغذية لفضائية بوصفها وسيلة لتقوية المناعة ضد الفيروسات ومنها كورونا المستجد.

وقال رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية دكتور مجدي في برنامج "بابا الخلق" مع الاعلامي محمود سعد أن"الشلولو من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا وغير كورونا "

وقال نزيه " لدينا في مصر وصفة غذائية وراثية من الغذاء المصر القديم من اكفأ مدعمات المناعة، ومن اكفأ مضادات الكورونا وغير الكورونا". وتابع "الشلولو، فيها ليمون عالي، وثوم عالي وسط الملوخية. كده أخذت أكفا وارخص طبق ضد الفيروسات" .

وتعرض نزيه لحملة انتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون مروجا لاساطير شعبية ضد العلم بينما استدعي البعض لقطات ضاحكة من وصف الفنان احمد مكي ل"الشلولو" في مسلسل الكبير .

وردا على الحملة التي تعرض لها قال " لم اقل انها تقي من الكورونا، ولا تعالجها،، هذه مانسبه لي "اهل الشر" انا تكلمت انها داعمة للمناعة ضدالفيروسات". ونصح د. نزيه، بالحصول على جرعة يوميًا من الثوم 30 جرام "نصف رأس ثوم"، على أن يجري تقسيمها على وجبات اليوم، وذلك لتقوية المناعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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