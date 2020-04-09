بلقيس ورحمة رياض بإطلالة فؤاد سركيس..من الأكثر أناقة بينهما

ظهرت النجمتان اليمنية بلقيس فتحي، والعراقية رحمة رياض بالفستان نفسه من تصميم اللبناني فؤاد سركيس، على انستقرام، ما أثار إعجاب الكثيرين.
الفستان مصمم بطريقة احترافية أنيقة من المخمل والشفاف المميز الأسود، إلى جانب الذيل الذي يضيف لمسة سحرية على اطلالة بلقيس ورحمة.
واللافت في الفستان تصميمه الضيّق عند الصدر والكتف، والمصمم على شكل حورية البحر.
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