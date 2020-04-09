إطلالات أنيقة ومريحة للحجر من الفنانة شيماء سليمان

تأنقت الفنانة شيماء سليمان بالعديد من الإطلالات المناسبة للحجر المنزلي خلال الفترة الماضية، لذا جمعنا لمحباتها أبرز الإطلالات التي يمكنهن التأنق بها خلال هذه الفترة.



إطلالات رياضية

تحب الفتيات غالبًا ارتداء الأزياء الرياضية في المنزل، حيث تتمتع هذه القطع بأنها مريحة، وقد ارتدت شيماء بنطالًا قطنيًا رماديَّ اللون مع بلوڤر زهري، وظهرت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف مزين بالأبيض والأسود، واختارت بنطالًا أسود من القطن مع بلوڤر زهري، وأطلت ببنطال ومعطف رماديين من القطن مع تيشيرت أبيض مزين بكتابات.



تنسيقات شبابية

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لإطلالات شبابية مريحة تأنقت شيماء ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف جينز، وتجملت ببنطال جينز أسود مع معطف أبيض مزين بالأسود، وتزينت ببنطال وبلوزة قطنيَّيْن باللون الرمادي مع معطف جينز أسود، ونسقت تنورة زهرية واسعة مع تيشيرت أسود مزين بكتابة بيضاء.

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