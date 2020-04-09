هوس النجمات للسراويل الجينز الممزقة

الجينز الممزق، صيحة تنافست عليها العديد من النجمات في اطلالتهن؛ إذ بعضهنّ لم يترددّنَ في تطبيق هذه الصيحة، على الرغم من أنها غريبة وتثير استياء متابعيهم. فأيّ إطلالة هي الأكثر جرأة في اعتماد الجينز الممزق؟!

نجمات عرب بالجينز الممزق

في عالمنا العربي، تُعتبر مايا دياب، وهيفاء وهبي، هما الأكثر جرأة في اعتماد الجينز الممزق، فظهرت هيفاء في أحدث اطلالاتها بجينز ذي فتحات كبيرة أعلى الركبتين، أما مايا دياب، فظهرت بجينزذي فتحات أصغر قليلًا، ولكن في مختلف مناطق الساق من الأمام والخلف.

أيضًا اعتمدت نيكول سابا سروالًا ممزقًا بخمس فتحات في كل ساق، ونسقت معه جوارب الشبك الرائجة.

كثير من نجمات العرب يطبّقن هذه الصيحة أيضًا، ولكن بصورة أبسط وغير مثيرة للجدل، مثل: نانسي عجرم، ونوال الزغبي، وكارول سماحة، فيكتفين بفتحات بسيطة وفي أماكن محددة.



نجمات الغرب بالدنيم الممزق

ما لدى نجمات الغرب فالأمر مختلف، حيث تتسابق النجمات في الظهور بالدنيم الممزق والأكثر غرابة على الإطلاق، وعلى رأسهنّ الأخوات كارداشيان، كيم، وكيندال، وكورتني هنّ الأبرز، حيث ظهرت كيم كارداشيان بسروال ممزق بالكامل وتنسدل منه تنسيلات الدنيم، وبتصميم آخر ظهرت شقيقتها عارضة الأزياء كيندال، فبدا الجينز لافتًا للأنظار بصورة كبيرة.

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كذلك الأمر لدى عارضة الأزياء جيجي حديد، التي ظهرت في اطلالات نهارية عدة، بأكثر من جينز ممزق ذي فتحات كبيرة تُظهر الساقين.

والأمر المثير للدهشة هو أنّ هذه السراويل هي الأعلى سعرًا من الدنيم التقليدي.

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