أنغام تختار أزياءً جريئة لتبدو أصغر سنًّا

الجميع يتحدث عن أنغام في الفترة الأخيرة، إن كان بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أو بسبب خلافها مع أصالة، وعلى ما يبدو فإنّ أنغام لم تكترث لجميع الأقوال التي تدور من حولها، بل على العكس فقد شاهدناها مؤخرًا وقد ازدادت تألقًا وثقة بالنفس أيضًا، لا بل لاحظنا أنها أصبحت ميالة أكثر لاختيار تصاميم الأزياء الجريئة، التي تجعلها تبدو أصغر سنًّا، وإليكِ بعض الأمثلة.



أنغام تختار لوك شبابيًّا في الجينز:

لاحظنا أنّ خيارات أنغام مؤخرًا أصبحت تتجه أكثر نحو النمط الشبابي، ربما لتخفي عن طريق الملابس فارق السن بينها وبين زوجها، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها بنطلون جينز بقصة عصرية، ونسقت معه جيليه باللون الأسود مزينة بالسحابات المعدنية، وأكملت اللوك بمجوعة من الاكسسوارات الفضية البارزة.

أنغام في فستان بليزر قصير براق:

الفستان البليزر أحد أبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، وقد شاهدنا أنغام مؤخرًا في تصميم منها، حيث اختارت بليزر براقًا من الترتر باللونين الأسود والفضي، ونسقت معه جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة، مزينة بالفرو، وبدا اللوك بشكل عام شبابيًّا وعصريًّا.

فستان سهرة بقصة الكتف الواحد تختاره أنغام:

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أيضًا من اطلالات أنغام اللافتة والجريئة مؤخرًا، كان فستان السهرة هذا باللون الأزرق، والمصنوع من قماش الميتالك البراق، بقصة الكتف الواحد مزينًا على الكتف والخصر بحبات كريستال براقة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وخاتمًا وأقراطًا بارزة.

أنغام تختار أزياء جريئة لتبدو أصغر سنًّا، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأسلوبها الجديد بالموضة.

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