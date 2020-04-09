3 وصفات طبيعية تعيد الحياة الى الشعر المصبوغ

تحتوي صبغات الشعر على مواد كيماوية تلحق الضرر بالشعر، فيصبح جافاً ومتقصّفاً وخالياً من اللمعان والحيوية. لذلك، سنعرفك الى مجموعة وصفات طبيعية ستعمل على تقوية بصيلات شعرك وفروة رأسك، وإعادة الحيوية والجمال والنعومة الى الشعر المصبوغ.

وصفة الألوفيرا

تُستعمل الألوفيرا كعلاج للشعر التالف والجاف، فهي مستخلصة من أوراق نبات الصبار الذي يتمتع بفوائد صحية وجمالية كثيرة. ما عليك إلا دهن شعرك مباشرة بالألوفيرا وتركه لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ. علماً أن الموظبة على استعمال الألوفيرا هي من أفضل العلاجات للشعر المصبوغ.

وصفة زيت الزيتون واللبن

امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع كوب من الزبادي، ودلكي فروة رأسك وشعرك المصبوغ بالمزيج واتركيه لمدة 30 دقيقة، بعدها قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو. هذه الوصفة ترطب الشعر وتعمه وتمنحه اللمعان والحيوية بعد الصبغة.

وصفة الأفوكادو

اطحني حبة من الأفاكادو واخلطيها مع ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون والزبادي، ثم دلكي بالخليط فروة رأسك جيداً، بعدها لفي شعرك بمنشفة واتركيه لمدة نصف ساعة. تساعد هذه الوصفة في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وإعادة اللمعان والحيوية الى شعرك بعد الصبغة.

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