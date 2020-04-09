درّة التونسية بفخامة الأسود وهذا سعر فستانها

القاهرة – لايف ستايل
ظهرت النجمة درّة التونسية، في آخر إطلالاتها، بفستان باهر من "Bottega Veneta" الإيطالية، حيث أبهرت رواد التواصل الإجتماعي على انستقرام، نظراً لأناقة فستانها الأسود اللون، الذي تميز بالريش الناعم عند الكتفين.
أما الملفت، فهو سعر إطلالاتها التي بلغت 3002 دولاراً أمريكياً، وهو ما اعتبره الكثيرون مكلفاً، مقارنةً بتصميمه الناعم الذي اعتمد على القماش المكسّر، وبدا كأنه من وحي الستينات.
أما البعض الآخر، فعبّر عن إعجابه الشديد بإطلالة درّة، التي زادتها أنوثة ورقيّاً، بحسب التعليقات التي كتبها جمهورها على انستقرام.
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