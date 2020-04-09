الجينز ذو الخصر العالي سر النجمات لإطلالات أكثر نحافة

لاحظنا منذ فترة أنّ الخصر العالي قد عاد للموضة وسيطر على مختلف تصاميم البناطيل بما فيها الجينز، وهذه الموضة كانت رائجة في السبعينيات والثمانينيات بشكل كبير، واليوم أصبحت أحد أبرز الصيحات وأكثرها انتشارًا بين النساء، حيث إنّ الخصر العالي له قدرة على نحت الجسم وتحسين القوام، من خلال جعل الخصر يبدو أكثر نحافة، والأرجل أكثر طولًا، وقد شاهدنا مؤخرًا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات يخترن الجينز ذا الخصر العالي، لمختلف الاطلالات الرسمية والكاجوال أيضًا.

هيفاء وهبي في لوك عصري في الجينز الخصر العالي:

اختارت هيفاء وهبي مؤخرًا اطلالة لافتة في الجينز ذي الخصر العالي، حيث نسقت معه توب باللون الأزرق بقماش براق وبقصة الكتف الواحد، وأكملت اللوك باكسسوارات لافتة عبارة عن حذاء بنقشة النمر، وشنطة خصر مبتكرة، ونظارات شمسية بتصميم عصري وبعض المجموهرات المميزة.

مايا دياب في اطلالة أنيقة في الجينز الخصر العالي:

نسقت مايا دياب مؤخرًا اطلالة أنيقة في الجينز ذي الخصر العالي، حيث اختارت معه توب باللون الأبيض، مع جاكيت بليزر مزين بأزرار ذهبية، وأكملت اللوك بحذاء باللون الأبيض، وشنطة يد من الجلد باللون الأحمر، ونظارات شمسية كبيرة بعدسات ذهبية.



نسرين طافش في لوك صباحي في الجينز الخصر العالي:

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لأحد المشاوير الصباحية اختارت نسرين طافش اطلالة كاجوال في الجينز ذي الخصر العالي، حيث نسقت معه توب باللون الرمادي، وحذاءً رياضيًّا باللون الأبيض، وشنطة يد كبيرة من الجلد الأحمر من “هرمس” Hermes، ونظارات شمسية بقصة الـ cat-eye.

اطلالات لافتة اعتمدتها النجمات في الجينز الخصر العالي، جعلتهنّ تبدين أكثر نحافة ورشاقة، شاهدي الصور واستوحي منهنّ تنسيقات مميزة بحسب المناسبة

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