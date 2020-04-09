تعرفي على أحدث صيحات نظارات الشمس النسائية لربيع 2020

انتقينا لك في هذا الموضوع، أحدث صيحات نظارات الشمس النسائية لربيع وصيف 2020، وكانت الموديلات والتصاميم شاملة وغنية بشكل مناسب لجميع الأذواق ولمختلف أشكال الوجوه والتي تشكل العنصر الأساسي في انتقائك لتصاميم النظارات الشمسية المناسبة، بتصاميم جذابة ومميزة مختلف أشكال النظارات الشمسية Sunglasses شاهدناها بتوقيع أبرز المصممين العالميين هذا الموسم.

وصاحبات الذوق الأنيق بلمسات كلاسيكية بالنظارات السوداء بقصة العدسات الكبيرة اخترنا لك نظارات راقية من “سان لوران” Saint Laurent، ولمن تفضل النظارات البسيطة بالإطار المعدني الرفيع والعدسات الشفافة نسبياً اخترنا لك تصاميم أنيقة من “سيلين” Celine و “ايلي صعب” Elie Saab، ولصاحبات الستايل العصري والشبابي بأسلوب كواكب للموضة تألقي بالنظارات بقصة العدسات الصغيرة أو الكبيرة بأشكال هندسية بتصاميم “مايكل كورس كوليكشن” Michael Kors Collection، و “ماكس مارا” Max Mara.

كما برزت تصاميم النظارات الشمسية بالإطار الكبير المصنوع من العظم والتي شاهدناها لدى كل من “غوتشي” Gucci و “فندي” Fendi و “كلوي” Chloe، ولمن تفضل الاطلالات الغريبة والخاطفة للأنظار، اخترنا لك نظارات من “مارك جاكوبس” Marc Jacobs بقصة الإطار بشكل الفراشة بمزيج من الألوان الأنيقة.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

أبرز صيحات نظارات شمسية موضة 2020 بحسب شكل الوجه

نظارات شمسية2020 لإطلالة جريئة في الشتاء