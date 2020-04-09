ليدي جاجا تشارك في حفل "أونلاين" لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، أنها ستشارك في فعالية "أونلاين" الخيرية الثقافية التي ستقام في 18 – 19 أبريل الجاري بعنوان "العالم أجمع، في المنزل معا" بمشاركة نجوم الفن العالمي، وذلك لدعم المكافحين ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "هيو إيفانس"، المدير التنفيذي لشركة الإنترنت "Global Сitizen" التي تولت إقامة الفعالية على الإنترنت، إن الصحة العالمية من أولويات نشاط الشركة، التي دعت من خلال إقامة الفعالية الخيرية الحكومات والشركات الكبرى ورجال الأعمال الأثرياء إلى المساهمة في الكفاح ضد فيروس "كوفيد 19 " وبذل الجهود الرامية إلى توزيع الأدوات الطبية الضرورية ووسائل الوقاية الفردية على الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الطب والصحة.

وأوضح "إيفانس"، إن فعالية "أونلاين" الثقافية الخيرية يشارك فيها إلى جانب، ليدي جاجا كل من ألتون جون، بول مكارتني، ستيفي وندر، ديفيد بيكهام، كريس مارتن، بيلي أيليش وغيرهم من النجوم.

وقالت ليدي جاجا إنها وزملاءها أجروا منذ أسبوع محادثات مع ممثلين عن 68 شركة مختلفة عاملة في صناعة الترفيه وغيرها من الصناعات والمجالات، وأسفرت المحادثات عن تبرع ما يزيد عن 35 مليون دولار لشراء الأقنعة الطبية ووسائل الوقاية الفردية والأجهزة اللازمة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وإجراء البحوث العلمية في البلدان النامية.