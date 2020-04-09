كسرت رقما قياسيا.. فتاة تقطع 21 كيلومترا داخل شقتها أثناء العزل

رغم العزل المنزلي الذي يقضي على الناس البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمكنت الروسية سفيتلانا حميدولينا، من قطع مسافة 21 كيلو مترا دون أن تغادر منزلها.

تعيش الروسية داخل منزلها، الذي يحتوي على غرفة واحدة فقط بمساحة 17 متر مربع، لتقوم "سفيتلانا" بـ1242 دورة داخل الغرفة وقطعت مسافة تعادل نصف المارثون الرياضي خلال ساعتين و38 دقيقة مسجلة بذلك رقما قياسيا روسيا، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

Advertisements

وذكرت "سفيتلانا"، صاحبة الـ38 عامًا، إن الرياضيين الروس الذين تدربوا على العدو داخل منازلهم في ظروف العزلة الذاتية دفعوا بها إلى تسجيل الرقم القياسي.

وكانت "سفيتلانا" إنها كانت قد قطعت المسافة نفسها في مدينة ألدان بياكوتيا حين بلغت درجة الحرارة فيها 44 درجة مئوية تحت الصفر.

ويذكر أن رياضيًا صينيًا كان قطع في وقت سابق مسافة 50 كيلومترا خلال 5 ساعات دون أن يغادر شقته، لكن رياضيا فرنسيا آخر حقق المارثون الرياضي (42 كيلومترا) داخل شرفة بطول 7 أمتار.