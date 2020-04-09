بفارق 4 أيام.. وفاة أول توأم مصاب في العالم بفيروس كورونا

أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، شقيقتين بريطانيتين توأم، إليانور وايلين أندروز، 66 عاما، وتدهورت صحتهما حتى فارقا الحياة بفارق 4 أيام فقط.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التوأم أصيبتا بالفيروس، وكانت "إليانور"، أول من ظهر عليها أعراض الوباء، وذلك وفقا لما أكده نجلها "ستيوارت" وتوفيت بعد تدهور حالتها الصحية.

وبعد 4 أيام فقط فارقت الشقيقة الأخرى "إيلين" الحياة بعد دخولها المستشفى، والشقيقتان كانتا تعانيان من نفس المشاكل الصحية المرتبطة بتقدمهما في العمر.

ويؤكد "ستيورات"، نجل إلينور، أن الأمر في غاية الصعوبة على عائلته وإلى الآن لا يصدق أن والدته وخالته، اللتين كانتا تتشاركان المنزل في مدينه "ويلز" وتفعلان كل شيء سويا، قد رحلا عن الحياة.

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وذكر "ستيوارت"، أن شقيق التوأم الثالث فيليب (البالغ من العمر 68 عاما)، ثبتت إصابته أيضا بالفيروس، وتم نقله للمستشفى، وحث الجميع على البقاء بمنازلهم والالتزام بالعزل الصحي داخل المنزل، وأنه لم يكن يتصور أن هذا المرض قريب منه وسيفتك بوالدته وخالته.

وذكرت جانيس، زوجة ستيورات، أنهما عاشا كابوسا مرعبا بعد رؤية حالة إيلين وهي تتدهور بشكل سريع لتفارق الحياة بعد مرور 4 أيام فقط من وفاة شقيقتها التوأم إليانور.

وأضافت أنهم تحدثوا عبر الهاتف مع إلين في يوم وفاتها في تمام الساعة الـ 8:15 مساء، واتصل المستشفى بهم بعد مرور ساعة، لإخبارهم أن حالتها تتحسن وأنها تطلب منهم تناول الجيلي والشاي، وبعد مرور 25 دقيقة فقط فارقت الحياة.

وذكر الزوجان أنه في ظل الأزمة الحالية وتفشي الوباء لا يسمح سوى لـ6 أشخاص بحضور جنازتهما، إضافة إلى حضور القس.