رئيس مركز المعلومات سابقا: بعد الحظر ستظهر الكثير من القضايا الزوجية

قال أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، إن هناك الكثير من المشكلات التي ظهرت في المنازل المصرية بسبب تواجد الرجال ولفترات طويلة في المنازل مع زوجاتهم: "فيه الكثير من الآباء مبيكلموش ولادهم ولا يعرفوا عنهم حاجة".

وأضاف "تمام" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الفترة الحالية قد أظهرت الكثير من الآباء ممن هم لم يسألوا عن مطلقاتهم أو أبنائهم وامتنعوا عن تسديد النفقات: "وبعد الحظر هنلاقي فيه الكثير من القضايا المرفوعة على الآباء الذين تخلفوا عن تسديد النفقات"، موضحا أن ظهور الكثير من المشكلات من قبل الآباء تجاه زوجاتهم خلال فترات الحظر جاء بسبب تركيز عدد كبير منهم على المنازل وطريقة النظافة وتربية الأبناء: "مين اللي قال إنه في معظم البيوت الرجالة سايبة البيت أن زوجاتها تدير، وكل واحد مننا بيحكم بحكم اللي بيشوفهم حواليه".

وأكد أن السيدة ليست مطالبة في الصرف على المنازل وعلى أزواجهم، ولا يوجد تعداد لمن يقوم بذلك: "الكلام المرسل سهل، وأنا علشان أقول ظاهرة لازم يبقى فيه أرقام واضحة من الدولة"، مشيرا إلى أن استقرار الأسرة تقع المهمة الأكبر فيها على الزوجة: "الست هي السكن وهي اللي بتحتوي، واستقرار الحياة الزوجية على الست، والحياة الزوجية هي منظومة تقع مهمتها على الطرفين".