متعافون من "كورونا" يقدمون نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أن تُصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ثم تتعافى، ليس بالأمر الهيّن، خصوصًا أن المرض ليس له لقاحًا حتى الآن، إنما يعتمد في الأساس على مناعة الشخص.

مجموعة من المتعافون يقدمون نصائح مهمة للمواطنين من خلال رحلتهم مع كابوس كورونا، من أجل الوقاية من الفيروس اللعين، نذكرهم لكم وفق ما نقل موقعي "bangkokpost" و"nytimes".

1- إليزابيث شنايدر:

"إليزابيث شنايدر" هي سيدة أمريكية تعيش في مدينة سياتل، تعافت من الفيروس توجه رسالة بسيطة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق تجاه الفيروس، قائلة "لا داع للقلق" ولكن عليك التفكير فيمن حولك وعند شعورك بالمرض عليك البقاء في المنزل .

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، الحاصلة على دكتوراه في الهندسة الحيوية، إنها تشارك قصتها لإعطاء الناس القليل من الأمل، من خلال تجربتها التي عالجتها بنفسها في المنزل، وذكرت ما ساعدها على الشفاء:

- البقاء والراحة في المنزل.

- تناول الأدوية في مواعيدها.

- شرب الكثير من الماء والسوائل لتقوية الجهاز المناعي.

- استخدام الجوانتي والكمامات.

- تجنب التجمعات وزيارة الآخرين.

- التحلي بالأمل وعدم القلق.

2- ديل غريزل:

يقول ديل غريزل البالغ من العمر 69 عاما من مدينة ريدال الأمريكية، وهو رسام متقاعد، إنه أثناء فترة العزل كان يحدث نفسه قائلا: "هل ستنتهي حياتي هنا في هذا المكان بعيدا عن أهلي وأحبتي"، ونصح بالتالي:

- الحرص على العناية بالصحة النفسية ما يساعد على تقوية المناعة.

- الابتعاد وتجنب الخوف المبالغ فيه، لأنه سيؤثر على مناعة الفرد، لذلك يجب عدم الخوف من الفيروس.

- تناول الأدوية في مواعيدها مهما كانت مؤلمة.

- تجنب الاختلاط بالآخرين قدر المستطاع.

- الامتناع عن مصافحة الآخرين، إذ إنه يرى أن سبب انتشار فيروس كورونا هو كثرة المصافحة.

- غسل اليدين باستمرار

- البقاء في المنزل وعدم الخروج إطلاقا.

- ضرورة الامتناع عن التدخين.

- ارتداء الكمامات.

3- مارك يورجنسن:

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البالغ من العمر 55 عاما من مدينة سانت جورج، وبعد معرفته بإصابته بفيروس كورونا، عزل نفسه بمنزله حتى تم شفائه، ونصح بالتالي:

- الامتناع عن تناول الطعام من المطاعم.

- التقليل من التعرض للحيوانات الأليفة.

- تناول الكثير من السوائل لتقوية الجهاز المناعي.

- تقوية المناعة النفسية من خلال مكالمات الفيديو، التي تتيح البقاء للمريض بالتواصل مع أحبائه.

- تطهير وتعقيم المنزل جيدا.

4- ريك رايت:

وهو من ولاية كاليفورنيا، ويبلغ من العمر 40 عاما، ينصح بعدم اليأس والقلق بشأن فيروس كورونا واليقين بالقدرة على الاستشفاء، وتجنب الاختلاط، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح التي لا تختلف عما سبق.

5- طبيب دمياط

قرّر الدكتور أحمد محمد عبد الله أخصائي الأمراض الصدرية بمدينة دمياط، أن يهزم الفيروس، وشارك تجربته للاستفادة منها ونصح بالتالي:

- تناول العصائر والمياه والسوائل، والخضروات بكل أنواعها، حيث تعتبر مفيدة جدا لمواجهة كورونا.

- الامتناع عن التدخين، وخاصة الشيشة نظرا لأنها تساعد في انتشار الفيروس سريعا بين الأشخاص.

- البعد عن الأماكن المزدحمة، وتناول أدوية لتقوية المناعة، وارتداء الكمامات والجوانتي.

6- محمد أبو ناموس:

هو شاب فلسطيني وتم شفائه بمدينة وهان، وبعد أن تم شفائه وجه مجموعة من النصائح:

- تناول العقاقير في مواعيدها.

- تناول الطعام الصحي.

- الحرص على ممارسة الرياضة.

- تقوية المناعة النفسية للقدرة على مواجهة فيروس كورونا.

- تجنب قراءة الأخبار أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب القلق والذعر.

- قضاء الوقت في الأشياء المحببة؛ كمشاهدة الأفلام أو سماع الموسيقى.

- الالتزام بما يقوله الطبيب.

- الابتعاد عن قراءة المواقع غير الموثوق بها.