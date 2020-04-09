"بلاش أكل من بره".. 4 طرق مختلفة لعمل الكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لطهي الكشري، بحسب ما ذكر الشيف يسري خليل في تصريحه لـ"الخليج 365"، إذ إن له مكونات وطرق مختلفة.

1- الكشري المصري

المكونات:

- 2 كوب من الأرز الأبيض.

- نصف كيس من المكرونة السباجيتي.

- كوب من العدس بجبة.

- كوب من الحمص الحبْ.

- بصل، حسب ما تُفضل.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- 2 فص ثوم.

- كيلو من الطماطم

- التوابل (ملح وكمون وشطة – الكمية حسب الرغبة).

التحضير:

- قطعي البصل شرائح وحمرّيه في كمية من الزيت مع التقليب المستمر حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً.

- اسلقي الحمص في كمية كافية من الماء، وأضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم والملح والكمون.

- احضري وعاء به ماء مملح مغلي، واسلقي المكرونة وصفيها، ثم قلبيها مع ملعقتان من زيت تحمير البصل حتى لا تلتصق.

- اسلقي العدس وأضيفي له ملح وكمون و3 فصوص ثوم مهروس.

- افصلي 3 أكواب من ماء الحمص بعد سلقه، وأضيفي إليها ملعقة من الثوم المفروم مع عصير ليمون، واتركيهم يغلوا على النار لمدة دقيقة واحدة على النار "لعمل الدقة"، ثم اتركيه جانباً.

- حضري صلصة الشطة بإضافة ملعقة صغيرة شطة إلى نصف كمية الصلصة الجاهزة لتغلي دقيقة واحدة.

- الآن قدمي طبق الكشري المميز بالطريقة التالية "نضع الأرز بطبق التقديم أولاً، ثم نصف كمية العدس، ثم المكرونة، ثم نصف كمية العدس، ثم رشة من البصل المحمر، رشي حبات الحمص المسلوق على وجه الطبق.

- قدمي الكشري ساخناً ومعه الصلصة والدقة والبصل المحمر.

2- الكشري الأصفر

نوع من أنواع الكشري تشتهر به الإسكندرية والمحلة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

- المكونات:

- أرز.

- عدس أصفر.

- مقادير متساوية لكل منهما.

- طريقة التحضير:

- اخلطي الأرز والعدس وقلبيهما جيدا ثم اغسلهما.

- ضعي معلقة كبيرة من الزيت في إناء الطهي وضعي الأرز والعدس وقلبيهم ثم أضيفي مياه مغلية وملح وفلفل وكمون تغطي الكمية بالماء وتعلوها بمقدار 1 سم.

- قومي بتغطية الإناء حتى يتشرب العدس والأرز الماء ثم قللي النار كأنها شعلة وقلبيه وربع ساعة ويكون الكشري جاهز للتقديم.

ويقدم مع الكشري الأصفر بيض مدحرج لكي يزيد من قيمته الغذائية وتصبح وجبة متكاملة.

- طريقة عمل البيض المدحرج

- اسلقي البيض وتبيله بكاري وبابريكا وملح وفلفل ثم حمريه بقطعة زبد أو زيت نباتي حسب المتاح.

3- المدردرة

هو نوع من أنواع الكشري من الأكلات التراثية والمشهورة بالأخص في بلاد الشام وتتمتع بقيمة غذائية عالية.

- المكونات:

- أرز.

- عدس بجبة.

التحضير:

- يتم نقع العدس بجبة في الماء لمدة ساعة.

- نشوح البصلة في سمنة أو زيت ثم نضيف كمون والعدس والأرز وماء مغلي يغطي الكمية ويعلوها بمقدار 1 سم

- بعد تشرب الماء نقلل الحرارة كالشعلة إلى أن ينضج.

- نضيف البصل ونقلبه حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبيًّا إلى بني ثم نرفعه عن النار.

- نرفع المدردرة عن النار ونسكبها في طبق التقديم ونزين وجهها بالبصل المحمر ثم تقدم.

4- طاجن كشري أصفر

- المكونات:

- 1 كوب عدس أصفر.

- كوب ونصف أرز أبيض.

- معلقه سمنه كبيرة.

- معلقتا زيت.

- 2 كوب ونصف لبن على ماء ويكون سخنا.

- 2 معلقه قشطة.

- ملح وفلفل وكمون

- طريقة التحضير:

- ندهن طاجن فخار بالسمنة ونخلط العدس والارز ونغلسهم في المصفاة.

- نضع الأرز والعدس في الطاجن ونضع معهم القشطة ونقلبهم.

- غلي الماء واللبن، ثم نضعهم في الطاجن.

- نضع الملح والفلفل والكمون ثم السمنة والزيت في الطاجن ويتم التقليب.

- نضع الطاجن في فرن ساخن حتى ينضج.