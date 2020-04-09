بسبب الحجر الصحي والحظر المنزلي القائم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد يمكث الجميع في البيوت ولا يخرجون بمن فيهم المشاهير، ولكثرة الوقت والملل أصبحوا يشتركون في تطبيقات مثل تيك توك، ويصورون فيديوهات طريفة من المنزل.
مريهان حسين واحدة ممن صوروا فيديو طريف، وتقمصت فيه شخصية "لهفة الحلواني" التي جسدتها الفنانة دنيا سمير غانم، وتحدثت بطريقتها بشكل كوميدي.
وظهرت مريهان في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واضعة مكياجا ثقيلا عبر "فلتر الوجه".
ومزحت مع جمهورها وطلبت من الفتيان وضعه ووصفته بأنه ملائما للخروج وحتى الجامعة، ثم أوضحت طريقة إزالته بوضع منديلا ورقيا على وجهها فزال الفلتر.
وتحرص مريهان حسين، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مريهان حسين تشرح للفتيات كيفية وضع المكياج على طريقة "لهفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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