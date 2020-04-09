للرجال في الحظر.. طريقة عمل كشك باللحمة

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في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها الكشك باللحمة.
تقدم الشيف غادة جميل، طريقة عمل كشك باللحمة، خلال تقديمها برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المُذاع على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير الكشك باللحمة
- لحم مكعبات.
- دقيق.
- سمنة.
- لبن كامل الدسم.
- شرائح بصل.
- نعناع ناشف.
- زبادي.
- مرقة لحم.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير الكشك باللحمة
- توضع السمنة مع اللحم وملح وفلفل في "طاسة" على النار.
- يضاف البصل المفروم ويترك على النار حتى ينضج.
- توضع السمنة والدقيق في حلة على النار، ويقلب حتى يمتزج.
- يخلط اللبن مع الزبادي والمرقة ويضاف الى الحلة.
- يوضع اللحم في طبق التقديم ويصب عليه الكشك.
- يزين بالنعناع الجاف.
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