خزنيه في صندوق.. طريقة عمل الفسيخ في المنزل

مع اقتراب عيد شم النسيم، باتت العديد من ربات المنازل تخشى شراء الفسيخ، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا، حتى أن بعض الأكلات بات شراءها غير مضمون بالوقت الحالي.

ويرصد "هن" طريقة عمل الفسيخ في البيت بطريقة آمنة، للحفاظ على صحة أسرتك.

مقادير تحضير الفسيخ

سمك بوري كبير الحجم

ملح خشن

ملعقتان شطة

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طريقة عمل الفسيخ

في البداية زيلي قشرة السمك بسهولة.

ضعي السمك في صندوق خشب، ورشي الملح، وجزء من الشطة.

استمري في تلك الخطوات، حتى تنتهي من كمية السمك، ثم اغلقي الصندوق بإحكام.

احذري الغطاء البلاستيك المقوى أو "المشمع" حتى لا يفسده، وقومي بحفظه في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ على صلاحيته.

اتركيه لمدة تترواح بين الـ 20 يوما، أو شهر، حتى يصبح جاهزا.