دراسة: الحجر المنزلي يؤدي لزيادة الوزن.. والسيدات أكثر عرضة

توصلت دراسة حديثة، إلى أن المكوث في المنزل لساعات طويلة، بسبب الحجر المنزلي التي تطبقه البلدان حول العالم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أدى بالبعض لزيادة أوزانهم بشكل كبير، وذلك بسبب التهامهم الطعام بأغلب الأوقات، طيلة فترة مكوثهم بالمنزل.

ووفقًا لموقع "شوسن إلبو"، فإن الدراسة أجريت في كوريا الجنوبية، ووجدت أن الناس يلتهمون كميات أكبر من الطعام حين يبقون في البيوت ويشعرون بالملل.

وبحسب ما ذكر "سكاي نيوز" فإن الدراسة تم إعدادها من قبل هيئة "SM C&C" المختصة في الترفيه، وشملت عينة من المستجوبين وصلت إلى 4010 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، الماكثون بالمنازل بسبب كورونا.

وتوصلت الدراسة، إلا أن 34 % من المستجوبين، زاد وزنهم خلال الشهرين الأخيرين، فيما أكد 39 % أن وزنهم لم يتغير، لكن 18 % فقط خسروا وزنا.

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النساء الأكثر زيادة في الوزن

وأشارت الدراسة، إلا أن النساء هن الأكثر تأثرا بالزيادة في الوزن، وبلغت نسبة المتضررات 47 %، بينما اقتربت النسبة وسط الرجال من 36 %.

أسباب الزيادة في الوزن

ونوه أغلب المشاركين في الدراسة إلا أسباب زيادة وزنهم، والتي جاءت على النحو التالي:

قلة الحركة.

زيادة تناول الطعام، بسبب الفراغ والتواجد بالمنزل.

توصيات الخبراء للتحكم في زيادة الوزن

ويوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الطعام، خلال فترة الحجر، فضلا عن ممارسة بعض الحركات والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت.