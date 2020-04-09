شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة.
وظهرت الفنانة مرتدية الحجاب من جديد، وكانت برفقة ابنها الأصغر أحمد، وكتبت في تعليقها على الصورة "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".
وتحرص حلا شيحة دوما على مشاركة الجمهور بصور ولقطات من حياتها اليومية.
ويذكر أن حلا شيحة خلعت الحجاب قبل ما يقرب من عام وأعلنت عودتها للتمثيل مرة أخرى وأثارت كثيرا من جدل حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة بالحجاب على إنستجرام: مفيش أجمل من الدعاء بيقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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