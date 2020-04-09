أستاذة أطفال توضح الطريقة المثلى للتعامل مع الصغار في أزمة كورونا

كشفت الدكتورة هويدا الجبالي أستاذ الأطفال وعميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، عن الطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الجبالي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه يجب شرح الفيروس وطريقة انتقاله وأنه عبارة عن مرض ينتقل عن طريق الزذاذ وأنه يجب الحذر منه حتى لا نصاب بالفيروس ولا ننقله لأحد من أحبائنا وأقاربنا مع التأكيد على ضرورة أن يتناولوا الأكل الصحي.

وأوضحت الجبالي أنه يجب نصح الأطفال بعدم الاقتراب من الناس وأن تكون هناك مسافة آمنة مع الآخرين بالاضافة لعدم السلام على أحد أو تقبيله.

وأشارت الجبالي أنه يجب منح الأطفال زجاجات الجل المعقم والتنبيه عليهم أنها تنظف اليدين وعدم وضع اليد على الأماكن التي يضع الناس عليها ايديهم باستمرار مثل لوحة الأسانسير وغيرها.

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وأكدت الجبالي أنه يجب الاهتمام بالحالة النفسية للأطفال وأن نخبرهم أن الفترة الحالية هي أجازة مؤقتة ويجب أن نستغلها في التواصل مع بعضنا البعض داخل الأسرة مشددة على أهمية استغلال هذه الفترة لتعليم الأطفال الصلاة ومبادئ الدين والتأكيد على أن الله هو الذي يحفظنا ويحمينا مع امكانية الاهتمام بمواهبهم كالرسم وغيرها وممارستها داخل المنزل.

ونبهت الجبالي على ضرورة إخراج الطفل للطاقة الموجودة بداخله، مشددة على أن الأمور التي يبذل فيها الطفل طاقته مثل المدرسة والرياضة غير متاحين حاليًا.

ونصحت الجبالي باستغلال طاقة الأطفال في أعمال بسيطة في المنزل مناسبة لأعمارهم كما نصحت بمساعدة والدتهم في عمل البيتزا أو الكيك أو الأعمال البسيطة وذلك لإخراج طاقتهم، مشددة على ضرورة الابتعاد عن العصبية بشكل كامل من جانب الوالدين.