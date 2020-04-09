الامارات | أميركية تلعق منتجات غذائية ومجوهرات في أحد المتاجر: "كورنا كذبة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على امرأة من كاليفورنيا بعدما لعقت أغذية وسلعا أخرى قيمتها 1800 دولار من في أحد المتاجر في الولايات المتحدة، وفق ما قالت الشرطة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة المحلية كريس فيوري أن متجرا في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا اتصل بالشرطة بعدما "شوهدت زبونة تلعق مواد غذائية" وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الوقت الذي استغرقه وصول الشرطة إلى المكان، زينت المرأة نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وقامت تلعقها أيضا، وهي تصرخ "كورونا كذبة"

وأضاف فيوري إن المشتبه بها جنيفر ووكر (53 عاما) ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها اللحوم، ولم تكن تملك ما يكفي من النقود لدفع ثمنها.

ووضعت ووكر قيد الحجز لدى الشرطة بتهمة التخريب وسيتم التخلص من البضائع التي قامت بلعقها خوفا من تلوثها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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