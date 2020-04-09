ارتدت جمبسوت مِن بالمان باللون الزهري مكشوف الأكتاف

نشرت مجلة "فوربس" قائمة للمليارديرات في العالم للعام 2020، وسمّت المجلة نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كايلي جينر التي تبلغ من العمر 22 عاماً كأصغر ملياردير للسنة الثانية على التوالي. جاء هذا التصنيف باعتبار أن كايلي بنت علامتها التجارية لأدوات التجميل وهي لم ترثها. وبعد بيعها 51% من حصص شركتها، قدّرت أعمالها بنحو 1.2 مليار دولار، ومازالت تمتلك الـ 49 بالمئة الأخرى من حصتها. وتعتبر كايلي، من بين 2,095 حول العالم يملكون ثروة من 10 أرقام، بالمناسبة جمعنا لكنّ أجمل إطلالات كايلي جينير.

كايلي هي الشقيقة الأصغر في عائلة كارداشيان-جينر، وتطوّرت إطلالاتها بشكل كبير على مدار السنوات. من تنسيق أزيائها مع شقيقتها كاندل وصولاً إلى تألقها بأسلوب الخاص الذي يتميّز بالجرأة على السجادة الحمراء وفي المناسبات التي تشارك فيها.

خطفت كايلي الأنظار في حفل الميت غالا Met Gala العام الماضي باطلالة مبتكرة من Atelier Versace باللون البنفسجي بقصة ذيل السمكة وقماش الشبك اضافة الى الريش الذي زيّن الأكمام وطرف الفستان. وفي العام 2016 خطفت الأنظار باللون الفضيّ بلوك من تصميم Balmain.

وفي إطلالة عصرية في حفل الغرامي، تألقت بجمبسوت من بالمان باللون الزهري الفاتح مكشوف الأكتاف وبقصة أكمام عصرية وهندسية، نسقت معه حزامًا عريضًا باللونين الأبيض والفضي، إلى جانب الفساتين الطويلة التي تتألق بها في المناسبات، تختار كايلي فساتين قصيرة شبابية وعصرية. وتحمل أزياءها توقيع عدد من دور الأزياء مثل نيكولا جبران وBalmain وغيرها من الماركات.

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