النساء أقوى من الرجال في مواجهة كورونا.. علماء يفسرون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت آخر البيانات حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، أن أغلب ضحايا الوباء العالمي من الرجال بحسب الأرقام الواردة من الدول المصابة، ففي إيطاليا، أظهرت دراسة على أكثر من 127700 إصابة بكوفيد-19 أن 52.9% من المصابين رجال و47.1 %نساء. ومن بين أول 14860 حالة وفاة 68% كانوا رجالا.

كما أوضح تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أنه من بين 44672 إصابة مؤكدة كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 1.1% بين الرجال بالمقارنة بالنساء، وفق ما نقل موقع "العربية".

بدوره، أفاد جيمس جيل الأخصائي بكلية طب وارويك بأن الدلائل تتزايد على أن الرجال يعانون من أعراض أشد ومعدلات الوفاة بينهم أعلى بالمقارنة بالنساء.

أما السبب؟

هناك العديد من الأسئلة المعلقة عن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بين الرجال وتعرضهم لأعراض أشد من النساء.

ويشير الخبراء بشأن هذه النقطة إلى عدة عوامل محتملة، بما في ذلك المخاطر البيولوجية والسلوكية، منها:

عادات سيئة كالتدخين، يقول الخبراء إن أحد العوامل قد يكون أن الرجال بشكل عام لا يعتنون بصحتهم بقدر ما تفعل النساء، من مستويات أقل في غسل اليدين والنظافة العامة ومستويات أعلى من التدخين وتعاطي الخمور والسمنة وسلوكيات أخرى غير صحية.

وأشاروا إلى أنه في العديد من الدول ترتفع معدلات التدخين بين الرجال عن النساء، مؤكدين على أن التدخين عامل خطر معروف للعديد من الأمراض المهددة للحياة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة والسرطان.

كما أن التباين بين الرجال والنساء في معدلات التدخين موجود في الصين، حيث يدخن 50% من الرجال مقابل 5% من النساء.

أما في إيطاليا، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن التدخين شائع أكثر بين الرجال بالمقارنة بالنساء في جميع الفئات العمرية.

المناعة.. العامل الأهم

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستجابة المناعية "النشطة" لدى النساء أكبر من الرجال، مما يؤكد وجود تفاوت بين الاستجابات المناعية لدى الجنسين.

وكشفت أبحاث أن الاستجابات المناعية على مدار العمر - تجاه كل شيء من الأمصال للعدوى وأمراض المناعة- أكثر نشاطا بين النساء عن الرجال.

أما ما يتعلق بكوفيد-19، فقد يكون هذا العامل مؤثرا بشكل خاص.

بدوره، أشار فيليب جولدر أستاذ علوم المناعة بجامعة أوكسفورد إلى أن عدة عوامل تسهم في تحلي النساء بنظم مناعية أقوى من بينها أن النساء لديهن اثنان من كروموزوم إكس بالمقارنة بواحد لدى الرجال، مضيفا أن هذا يعني أن البروتين موجود بضعف الكمية في العديد من الخلايا المناعية لدى النساء بالمقارنة بالرجال وهو ما قد يعزز بدوره قدرة النساء على تجنب الإصابة بكوفيد-19.