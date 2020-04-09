الجينز الوردي لإطلالة ربيعية حالمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يزهو الجينز باللون الوردي في ربيع ,صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة "ELLE" أن الجينز الوردي يضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الوردي يأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال ليبوح بأنوثة القوام، مشيرة إلى أنه يأتي أيضا بأرجل ذات قصة مستقيمة "Straight Leg" أو ذات قصة واسعة "Wide Leg".

ويمتاز الجينز الوردي بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بلوزة وبليزر وحذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.