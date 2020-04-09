ناشطة نسائية: إطالة أوقات الحظر أدت لمشكلات بأغلب البيوت المصرية

قال الدكتورة مريم ميلاد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وناشطة نسائية، إن الفترة الراهنة تشهد تواجد الرجال بشكل كبير في منازلهم: "بقى موجود في البيت بني آدم أنا معرفهوش، وأنا شوفت بني آدم مش فاهم يعني إيه حياة أسرية".

وأضافت "ميلاد" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك الكثير من الرجال ممن يقومون حاليا بانتقاد زوجاتهم وأبنائهم في أقل المشكلات التي قد تقع: "مع أنه كان حلم الكثيرين منهم بناء أسرة وبيت"، موضحة أن تركيز عدد كبير من الرجال على نظافة المنازل وتربية الأبناء هو السبب الرئيسي للكثير من المشكلات التي ظهرت على السطح خلال الفترة الراهنة.

وأكدت أن السيدة المصرية هي دائما ما تقود منزلها وتهتم بأبنائها وزوجها: "مشوفتش أن فيه راجل بيصحي يلبس أولاده ويعملهم الأكل ويوديهم المدرسة ويحضر الأكل لزوجها.. وهكذا".