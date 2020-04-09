تريند الحظر.. طريقة عمل مكرونة الزلابية

بمجرد بدء أيام الحظر، وباتت ربات المنازل تطبق بين اليوم والآخر وصفة جديدة، ومختلفة لتناولها خلال تواجدهما بالمنزل. وتعد مكرونة الزلابية آخر ما شاركت به ربات المنازل، من خلال استبدال الدقيق العادي بخليط المكرونة. وإليك طريقة تحضيرها. المقادير: كيس مكرونة "بنا أو اسباجتي" ماء مغلي خميرة فورية زيت شربات طريقة عمل مكرونة الزلابية قومي بسلق المكرونة في الماء المغلي. Advertisements صفي المكرونة، ثم اضربيها بالخلاط، حتى تبقى كالعجين. ضيفي الخميرة للعجين، واتركيها دقائق تختمر . قومي بتشكيلها إلى كرات، وحمريها في الزيت المغلي. اسكبي الشربات على كرات الزلابية.

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