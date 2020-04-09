"ولا الحوجة للكوافير".. طرق بسيطة لترطيب البشرة أثناء فترة الحظر

مع امتداد فترة حظر التجوال لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال العدوى، تحتاج الفتيات إلى طرق بسيطة وطبيعية يمكن استخدامها في المنزل للعناية بترطيب البشرة.

ويقدم "هن" عددا من الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها لترطيب البشرة دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل، بحسب ما ذكره موقع "إن دي تي في" الإلكتروني.

الماء

تناول الماء بكميات كبيرة تعمل على طرد الفضلات والسموم من الجسم عن طريق التعرق، كما أنها تحافظ على تنقية البشرة والحفاظ على رطوبتها ونعومتها.

Advertisements

مرطب

استخدام المرطبات المناسبة لفصل الصيف، لأنها تساعد البشرة على التنفس وتمنع نشوء البثور، وأيضًا استخدام الغسول الخفيف للبشرة بعد غسل الوجه، كما أنه يجب الابتعاد عن مرطبات فصل الشتاء فالمناخ الآن أصبح دافئا.

الفواكه

الفواكه من المصادر الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها، وفي فصل الصيف توجد من الفواكه ما تساعد البشرة منها البطيخ والموز والعنب، كما أن الفواكه تمد البشرة بمضادات الأكسدة والمعادن التي تحتاجها.

الهلام

يمكن أيضًا الاعتماد على الهلام الطبيعي الذي يعمل على ترطيب البشرة وتهدئتها، ويمكن استخدام هلام الصبار المتوافر.