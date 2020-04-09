الزواج من شقيقة الزوجة أمر له العديد من الأحكام الدينية، التي تختلف من ظرف لآخر، أو حالة لأخرى.
وفي هذا الصدد، ارسل أحد الأشخاص، سؤالا لدار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الاليكتروني، تضمن الآتي: "رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها؟".
ومن جانبه، أجابت "الإفتاء" أنه يَحِلُّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظارِ مدةٍ؛ مستندة الى واقعة قديمة، جاءت على النحو التالي: "فقد جاء في "الحامدية": رجلٌ ماتت زوجته المدخول بها، ولها أخت؛ فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم عدة الرجل إذا أراد الزواج من شقيقة زوجته المتوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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