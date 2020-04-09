حُكم على أحد أزواجها بالمؤبد وحاولت الانتحار بسبب ابنتها.. زوزو ماضي وحياة قاسية

برعت في تجسيد دور الأم الأرستقراطية القاسية، حصرتها ملامح وجهها وشخصيتها في الأدوار الحادة، كانت تجيد 3 لغات أجنبية، والعزف على البيانو، تزوجت في الخامسة عشرة من عمرها، هى الفنانة زوزو ماضي.

ويتزامن اليوم 9 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة زوزو ماضي، التي توفيت عام 1982، عن عمر ناهز 67 عاما.

ويقدم "هن" ملامح من حياتها الشخصية خلال السطور التالية.

زواجها

تزوجت زوزو ماضي، وهى في الخامسة عشر من عمرها، من ابن عمها، الذي لم تكن تحبه بعد إصرار من والدها، وأنجبت منه طفلين، ولم تستطع الاستمرار في حياتها الزوجية.

انفصلت زوزو ماضي عن ابن عمها، في منتصف الخمسينيات، وفي عام 1955، التقت في إحدى السهرات الفنية برجل الأعمال كمال عبدالعزيز وتزوجته بعد 10 أيام من تعارفهما.

السجن والمخدرات

بعد زواج الفنانة من رجل الأعمال، داهمت الشرطة منزلهما بتهمة اتجار زوجها في المخدرات، لتقضي هى الأخرى 9 أشهر خلف القضبان، فيما حكم على الزوج بالمؤبد 25 عاما، لتحصل مؤخرا على الطلاق منه.

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جحود ابنتها عليها

علمت زوزو بخروج ابنتها عن الضوابط الأخلاقية، حينما سافرت ايفون، إلى إيطاليا، وهناك عاشت حياة السهر والاستهتار، وعندما عادت إلى مصر لم تخبر والدتها واستكملت حياتها، وحينما علمت الفنانة حاولت إعادتها إلى صوابها ولكن الابنة لم تستمع وثارت عليها وتركت المنزل.

محاولة الانتحار

أرادت الفنانة عودة المياه لمجاريها بينها وبين ابنتها، وعودتها لصوابها ورشدها، فقررت الانتحار بالحبوب المنومة، ولكن باءت محاولاتها بالفشل فور قدوم خادمها بعد وقت قصير، لينقذها من الموت بإعجوبة، في 15 مارس عام 1955.

وبعد محاولة الانتحار التي باءت بالفشل، أصبح الكأس والسيجار ملاذها وأصدقائها المقربين.