الامارات | مخرج سوري يتحول إلى عامل نظافة ليحارب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج سوري يتحول إلى عامل نظافة ليحارب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام المخرج السوري حسن العقاد، الفائز بجائزة «بافتا» والمقيم في لندن منذ 2015، بتسجيل نفسه كعامل نظافة في مستشفى للمساعدة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية، ، إن العقاد أشاد في نداء عاطفي بموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين جاءوا من أنحاء العالم لمواجهة «كورونا».

وذكر المخرج السوري في تغريدة لاقت انتشاراً واسعاً أنه يتشرف بعدما تلقى تدريباً بالانضمام إلى جيش من عمال النظافة الذين يقومون بتطهير المستشفى من كورونا».

وأضاف: «لقد كانت لندن وطني منذ أن غادرت سوريا، وأقل ما يمكنني أن أفعله لجيراني وموظفي الخدمة الصحية الرائعين هو التأكد من أنهم في أمان وسلامة».