دخلت لتضع مولودها فهرب الأطباء من غرفة الولادة.. اشتبهوا في إصابتها بكورونا

واقعة غريبة شهدها مستشفى يقبع في وسط العراق، ففي الوقت الذي وقف زوج ينتظر خروج زوجته من غرفة الولادة ويحمل بين أيديه طفلتهما، شاهد هروب الأطباء من غرفة الولادة ظنًا منهم بأن زوجته تحمل فيروس كورونا المستجد.

ففي منطقة السماوة، التي توجد بها المستشفى التي شهدت الواقعة، التي سجلها الزوج، وهو من أهالي مدينة المثنى، في فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" روى ما حدث مع زوجته، موضحًا أنه دخل إلى المستشفى مع زوجته وكانت في حالة المخاض، وبعد أن تمم جميع الإجراءات المطلوبة منه، وأدخل زوجته غرفة الولادة.

مضت فترة من الوقت وشاهد الزوج الطاقم الطبي الذي كان برفقة زوجته في غرفة الولادة وهم يهرعون ومصابون بحالة من الفزع، ظن في البداية بأن مكروه أصاب زوجته، لكنه سمعوهم يرددون "كورونا.. كورونا.. معاهم كورونا جاؤوا من مستشفى "الهلال" ناويين يمرضونا"، ومستشفى "الهلال" هي المتخصصة بمعالجة فيروس كورونا المستجد.

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وأدرك الزوج من مسؤولون بالكادر الطبي أنه وزوجته مشتبه بإصابتهما بالوباء لأنهما جاءا من مستشفى الهلال، وعليه فإن العائلة ممنوعة من الاختلاط، وأكد الرجل أن هذه الإجراءات اتخذت معه دون أن تجرى له أي تحاليل.

بعد أن خرجت الزوجة من العمليات، وأصبحت تشتكي من آلام قوية جدًا، فتوسل الزوج إلى إحدى الممرضات التي وافقت على دخول الغرفة وفحص السيدة، ليتبين أن الأطباء تركوا مكان جرح الولادة مفتوحًا دون ضماد أو تعقيم.

ولم تقف الأمور عند ذلك، فحينما ذهب الرجل إلى قسم حديثي الولادة لرؤية طفله الرضيع، رفض المسؤولون بقاء الطفل في الحضانة، ظنًا بأن كل من يأتي من "الهلال" مصاب بالفيروس ولا يوضع في هذا المكان، وقاموا بنقل الطفل إلى مكان آخر، توجد به أجهزة عاطلة عن العمل، ما اضطر الرجل لإخبار السلطات بما حدث معه.