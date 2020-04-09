استشاري نفسي يكشف أسباب زيادة المشكلات الزوجية في فترة الحجر المنزلي

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن أزمة الخلافات بين الأزواج بدأت عند فرض الحظر أسبوعين، حيث كان الأزواج سعداء بذلك والآباء سعداء لرؤية والجلوس مع أبنائهم، ولكن عندما طالت الفترة الزمنية بدأ العمل يتوقف والدخل يقل والضغوط تزيد في طلبات المنازل ويشكل ضغطا نفسيا وتوترا، ما يشعل مشكلات بين الزوجين.

وأضاف خلال لقائه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "إحنا قاعدين مجبرين في البيت ولا داعي تفتح مواضيع"، مردفاً: "الراجل اللى بيتدخل في كل حاجة في البيت دا بسبب الملل، والزوجة لازم تكبر دماغها".

وأشار استشارى الطب النفسي إلى أن الحياة تبادلية بين الزوجين، مضيفاً: "الراجل اللى بيساعد مراته هتلاقيه من أول ما اتجوز، ودي شخصيته، وعمر الشخصية ما بتتغير".