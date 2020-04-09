جمال فرويز: "الراجل اللي بيساعد مراته بيكون من أول الجواز"

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه لا يوجد تعميم في ظاهرة صرف السيدات على منازلهن بدلا من الرجال: "لازم علشان نقول ظاهرة يبقي فيه إحصائية، ولحد دلوقتي مفيش إحصائية، والراجل اللي بيساعد مراته بيكون من أول الجواز مش بيتغير".

وأضاف "فرويز" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الفترة الحالية من الحظر في بدايتها قد عززت من تقارب الرجال بأبنائهم وزوجاتهم، ولكن ومع زيادة تلك الفترة قد أدى إلى بروز مشكلات عدة بين الآباء والأمهات والأبناء، موضحا أن فصل الربيع دائما ما تتغير فيه الحالة المزاجية للعديد من الأشخاص سواء للأسوأ أو الأحسن: "الحالات المزاجية تتغير بشكل كبير وملحوظ".

وأكد أن إطالة فترة حظر التجوال تؤدي إلى توتر العديد من المواطنين، ما يؤدي إلى توهم البعض منهم بكونهم مصابين بفيروس كورونا: "هياخدوا الأعراض على نفسهم، والكل خايف على نفسه"، مشيرا إلى أن الخلافات الأسرية وارد حدوثها بسبب زيادة جلوس الرجال بالمنازل، مع ضرورة عدم تعميم ذلك الأمر: "إحنا أنماط مختلفة مينفعش نعمم الأزمة، ولا داعي أننا نفتح مواضيع تسبب المشاكل".

وتابع: "النصائح للزوج والزوجة هو اتباع تدريب التنفس أعلى السرير مدة 15 يوم مرتين يوميا حتى يتحكم كل منهم في أعصابه فيما بعد، وبعد كده هتلاقي نفسك هادي وأي حد هيحاول يستفزك هتبقى مسيطر على نفسك".