موز بالقرفة.. طبق سهل للإعداد في ليالي الحظر

تبحث الأمهات عن تقديم طبق حلوى لذيذ خلال فترة الحظر الليلي، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير موز بالقرفة. مقادير الموز بالقرفة موز حليب مكثف ومحلى كوب دقيق كوب كعك مطحون نصف كوب سكر بيضتان مخفوقتان Advertisements قرفة مطحونة طريقة تحضير الموز بالقرفة اغلي الحليب المكثف في حمام بخار لمدة ساعتين حتى يتحول الى صلصة كراميل مكثّفة. قطعي الموز إلى 3 قطع متساوية ثم فرّغي كل قطعة من الداخل. ضعي فيها ملعقة كبيرة من صلصة الكراميل المكثّفة. رصّي القطع في صينية، وأدخلوها الى الثلاجة لمدة ساعتين. اغمسي الموز بالدقيق ثم بالبيض والكعك، ثم اقلوا القطع بالزيت. ضعي الموز في خليط السكر والقرفة.

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