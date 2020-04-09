5 أضرار للتدخين.. قد تؤدي إلى العمى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة النمساوية لأطباء العيون إن التدخين يؤذي العين؛ حيث إنه يؤثر بالسلب على الطبقة الدمعية الحامية للعين، ما يؤدي إلى جفاف العين.

كما يُلحق التدخين الضرر بالخلايا العصبية في الشبكية، ما يحد من سريان الدم ومن ثم عدم إمداد العين بالأوكسجين والعناصر المغذية على نحو كاف، ومن ثم موت الخلايا البصرية.

ويتسبب التدخين أيضا في ارتفاع ضغط العين الداخلي، ما يؤدي إلى حدوث نزيف متكرر بحافة العصب البصري، ومن ثم تدهور مجال الرؤية.

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ويؤدي التدخين أيضا إلى إعتام العدسة بسبب تراكم المواد الضارة مثل الرصاص والنحاس والكادميوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفع التدخين خطر الإصابة بالكاتاراكت (المياه البيضاء) والجلوكوما (المياه الزرقاء) ويؤدي إلى تفاقم حالة التنكس البقعي المرتبط بالسن، الذي قد يؤدي إلى العمى.

لذا يجب الإقلاع عن التدخين فورا لتجنب هذه المخاطر الجسيمة والحفاظ على صحة العين ونعمة البصر.