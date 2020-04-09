ما أسباب الألم أثناء السعال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يشعر البعض بآلام أثناء السعال. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن الشعور بألم في الصدر أو الضلوع أثناء السعال له أسباب عدة، أبرزها أمراض المسالك التنفسية البسيطة كنزلة البرد والتهاب الشعب الهوائية أو أمراض المسالك التنفسية الخطيرة كالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة.

وأضافت الرابطة أن الألم أثناء السعال قد يرجع أيضا إلى أمراض أخرى مثل أمراض الطحال أو أمراض البنكرياس أو التهاب غشاء الرئة أو رض أو كسر الضلوع أو حرقة المعدة أو الأزمة القلبية.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بألم أثناء السعال والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.