حلا شيحة بالحجاب برفقة ابنها: بندعي مع بعض.. مفيش أجمل من الدعاء بيقين

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ولابنها أحمد وهي ترتدي الحجاب.
وعلقت "شيحة": "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض.. مفيش أجمل من الدعاء بيقين".
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "دهب عيرة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، إنتاج مشترك بين شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبوالمجد، محمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبد العزيز.
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، سلوى عثمان، هنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، مصطفى درويش.
كما تواصل حلا شيحة تصوير فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني، والذي يشهد عودتها للسينما بعد فترة غياب.
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