"حرقت الأكل وبوظت الدايت".. يوميات حسناء الزمالك في الحظر: الإبداعات طلعت

ساعات الحظر تمر بثقل ملحوظ عليها، لا تملك سوى تنفيذ أنشطة جديدة بصحبة زوجها اللاعب محمد عنتر ونجلهما يامن، مقاومين الشعور بالملل والخوف من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد سويا، بالضحك والفعالية الجديدة المدشنة بين جدران بيتهم.

"الحظر ملل وجنان في نفس الوقت، في إبداعات طلعت بسبب قعدتنا".. بتلك الكلمات تبدأ دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، حديثها لـ"الوطن" عن "يومياتها في الحظر"، راوية أن قضاءها وقتا أطول في المنزل، دفعها لطهي العديد من الأطعمة والحلويات لأسرتها، من بينها الملوخية والفول، "وعملت كيكة مرتين واتحرقت، وحاولت أعمل حمام فسلقته من غير رز ولا فريك ونسيته".

اهتمامها بالأطعمة تسبب في الإخلال باتباعها الحمية الغذائية، في ظل تناولها أكثر من وجبة يوميا، "الدايت باظ خالص، والأكل بقى حاجة أساسية أكتر من الأول".

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محاولة طبخ العديد من الوصفات، لم تكن النشاط الوحيد لـ"حسناء الزمالك"، التي باتت تغني دوما في المنزل، فضلا عن تصويرها مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغها، والترفيه عن نفسها، في ظل انشغالها بالاعتناء بطفلها الوحيد، وتوفير الرعاية اللازمة له، مختتمة حديثها بالدعوة إلى الالتزام بالإجراءات الوقاية للحماية من الفيروس المستجد.

وفي يناير الماضي، أعلن محمد عنتر اللاعب بنادي الزمالك، إنجاب زوجته دنيا الحلو طفلهما الأول "يامن"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وإنستجرام، قائلا: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يامن محمد عنتر"، مرفقا صورتين، إحداهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى حاملا الرضيع بين يديه.